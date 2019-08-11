الزمالك يكشف موقفه من بيع عبد الله جمعة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه التفريط في خدمات اللاعب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .



يأتي ذلك في ظل حاجة الفريق الأبيض لخدمات عبدالله جمعة محليا وأفريقيا.



وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تردد أنباء حول اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالحصول على خدمات الظهير الأيسر للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء أنه من الصعب الموافقة على رحيل اللاعب لأنه من القوام الاساسي للفريق مثلما تم رفض رحيل طارق حامد لاعب الوسط لاتحاد جدة ومحمود علاء مدافع القلعة البيضاء لنادي اهلي جدة.



وكان مجلس الزمالك اعلن في وقت سابق عن قراره بتعديل عقد عبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء لتعويضهم ماديا في ظل رفض فكرة احترافهم خارجيا.