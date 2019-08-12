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برلمان

يجب أن تكون بصفة مستمرة.. برلمانى: عن برامج تدريب العاملين بالدولة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:01 ص
النائب فوزى فتى ،
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
أسامة علي
قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري والتنمية البشرية يجب أن تستمر فى القطاع الحكومى، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

أشاد فوزى فتى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، باهتمام وزارة التخطيط والمتابعة بتنمية المهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى ضمن أهداف خطة بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، مؤكد الهدف من ذلك تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشار فوزى فتى إلى وجود عجز فى بعض الاماكن بالوزارات مثل الشهر العقارى بوزارة العدل الأمر الذى يتطلب نقل موظفين من الوزارات المكتظة بهم،مشددا على ضرورة أن يعى كل موظف بالجهاز الإدارى للدولة المسئولية التى على عاتقه ليقوم بواجبه تجاه بلده.

شدد أمين سر لجنة الصناعة على ضرورة هيكلة الجهاز الإداري لرفع وتيرة العمل، لافتا إلى أن الموظف الحكومى فى الدول المتقدمة يقدم خدمته من 130 لـ 150 مواطنا فى وقت الموظف المصرى لا يقدم الخدمة إلا لعدد لا يزيد عن 15 مواطنا فقط.

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