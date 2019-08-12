حكاية العمر كله.. قصة أطول زواج في العالم.. 80 عاما من السعادة.. فيديو وصور





خلال 80 عاما، ذكريات لا تنمحي ولا تنسى على الرغم من التقدم في العمر، قصص وحكايات وعلاقة لم تنقطع يوما، ذكريات أطول زواج في العالم.وتأثر البريطانيون خلال مشاهدتهم برنامح "هذا الصباح" الذي استضاف أقدم زوجين في العالم، واللذين احتفلا بعيد زواجها الثمانين منذ حوالي أسبوع.وتزوج كل من جاك – 102 أعوام- وجوان بار – 100 عام – في 3 أغسطس عام 1939، وظهرا في برنامج This Morning حيث أخبر الزوجان السعيدان، اللذان ينحدران من كيندال، وكان يجلسان على مقعد خارج منزلهما مع ابنتهما ومقدمة البرنامج ليزا سنودون، كيف لم يقضيا ليلة واحدة بعيدا عن بعضهما البعض منذ أن عاد جاك من الخدمة في الحرب العالمية الثانية.وأعرب مشاهدو البرنامج عن إعجابهما بالزوجين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أطلقا عليهما "أهداف زوجين"، وقال أحد المستخدمين: "يا الله.. لقد وقعت في حب أطول زواج في بريطانيا، يا له من إنجاز، فلتباركهما، ما أجملهما".