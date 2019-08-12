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غلق تعديل البيانات للمتقدمين للابتدائية الأزهرية إلكترونيا 16 أغسطس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:00 ص
محمد شحتة
تواصل بوابة الأزهر الإلكترونية، إتاحة الفرصة لتعديل البيانات لمرة واحدة فقط أمام كل من تقدَّم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بأنواعها (العادية ــ النموذجية ــ الخاصة) مع ضرورة تحري دقة البيانات قبل الحفظ.

وبدأت فترة التعديل يوم الخميس الموافق 1/8/2019 ومن المقرر أن تنتهي يوم 15/8/2019م، على أن يتم ذلك بواسطة الرقم القومي، وإذا لم تظهر بيانات المتقدم يمكن له التسجيل مجددًا بواسطة رقمه القومي.

وكان قطاع المعاهد قد أعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (www.azhar.eg) بتاريخ 15/6/2019م عن فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1440ـ1441هـ / 2019 ـ 2020م، ونشرت شروط القبول بما فيها السن المطلوب، والأوراق اللازمة للتقديم، ولم يكن التعديل مٌتاحًا حينها بعد حفظ البيانات الخاصة بالمتقدمين.

ولتعديل البيانات يرجى الضغط على هذا الرابط: من هنـــــــــــــــــا

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