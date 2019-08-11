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أول صورة من حفل زفاف مروان محسن .. شاهد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:17 م
مروان واسلام
مروان واسلام
محمد بدران
نشر الفنان إسلام جمال على حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "انستجرام" صورًا تجمعه بلاعب النادى الاهلى مروان محسن، وذلك من حفل زفاف الأخير.

و كتب إسلام جمال قائلا :"احلى عريس في الدنيا حبيبي واخويا مروان محسن ربنا يحفظك انت وعروستك مادا بحبك ياصاحبي".

ويحتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء اليوم الأحد، في أحد فنادق القاهرة.

وغاب مروان محسن عن مباراة الأهلي أمام اطلع بره، التي انتهت منذ قليل بفوز كبير للمارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
أول صورة من حفل زفاف مروان محسن .. شاهد
أول صورة من حفل زفاف مروان محسن .. شاهد

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