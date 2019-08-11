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رياضة

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار بـ شتائم مهينة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:49 م
صدى البلد
أحمد هاني
هاجمت جماهير باريس سان جيرمان لاعبها نيمار، بعد تمرده ضد النادي ورغبته في الرحيل هذا الصيف أثناء مباراة الفريق أمام نيم في مستهل الدوري الفرنسي .

ورفعت الجماهير لافتات تطالب برحيله، إضافةً إلى لافتات تشبهه بالعاهرة وكتبوا: " نيمار صفع على يد عاهرة، أمر لا يحدث سوى في ريمونتادا، هل تتذكرها ؟".

وتشير الجماهير هنا إلى الفيديو المسرب من واقعة اتهام نيمار باغتصاب فتاة برازيلية، والتي ظهرت خلال المقطع وهي تصفعه.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.
جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار بـ شتائم مهينة

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