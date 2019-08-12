لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

يزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة المصرى بالجبلاية مرة ثانية، يوم 20 أغسطس الجارى لحسم موقف اللجنة الخماسية التى تقوم بعمل مجلس اتحاد الكرة.



وكشف مصدر باتحاد الكرة لصدى البلد ، إن الوفد سيبلغ اتحاد الكرة بنتائج تقريره بعد الزيارة الأولى، بجانب وضع الرتوش الأخيرة على تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام.



يذكر أن وفد فيفا زار اتحاد الكرة مؤخرا، وعقد جلسات مع مسئولى الرياضة المصرية قبل السفر إلى سويسرا لتقديم تقارير عن الزيارة.



ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبدئيا على تشكيل لجنة لإدارة الجبلاية لمدة عام.