ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:16 ص
اتحاد الكرة المصرى
اتحاد الكرة المصرى
محمد رشاد
يزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة المصرى بالجبلاية مرة ثانية، يوم 20 أغسطس الجارى لحسم موقف اللجنة الخماسية التى تقوم بعمل مجلس اتحاد الكرة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لصدى البلد ، إن الوفد سيبلغ اتحاد الكرة بنتائج تقريره بعد الزيارة الأولى، بجانب وضع الرتوش الأخيرة على تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام.

يذكر أن وفد فيفا زار اتحاد الكرة مؤخرا، وعقد جلسات مع مسئولى الرياضة المصرية قبل السفر إلى سويسرا لتقديم تقارير عن الزيارة.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبدئيا على تشكيل لجنة لإدارة الجبلاية لمدة عام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حضور كونجرس الفيفا.. وفد اتحاد الكرة يعود إلى القاهرة السبت

اللجنة المؤقتة في الطريق.. 7 مرشحين بارزين لقيادة اتحاد الكرة بعد العيد

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يجيز فعل يتشدد فيه البعض أثناء رمي الجمرات

الأهلي يرحب بدخول أحمد الشيخ قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

اسأل المفتي.. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد

أهم اخبار اليوم .. احمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا .. مروان محسن يحتفل بزفافه.. وريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح

استعجال التحريات في واقعة حريق شقة بالبساتين

شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

رئيس الزمالك ينشر صورة جلسة تفاوض نجليه مع فيريرا

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس

الأهلي يرحب بدخول أحمد الشيخ قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

المقاصة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها