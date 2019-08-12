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أخبار العالم

بحرية الحرس الثوري مهددة إسرائيل: تواجدكم في الخليج يعني معركة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
حسام رضوان
حذر علي رضا تنجسيري، قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، من تواجد أي قوات إسرائيلية في مياه الخليج، مؤكدا أن ذلك من الممكن أن يشعل معركة.

وبحسب وكالة "فارس"، قال تنجسيري إن القوات البحرية للحرس الثوري مسؤولة عن ضمان الأمن في مضيق هرمز والخليج، وأن أي تواجد للكيان الصهيوني في مياه الخليج من الممكن أن يشعل معركة.

وأضاف أن إيران تعتقد أن الممر البحري الدولي يجب أن يبقى دوليا، زاعما أن طهران وفرت لعقود الأمن في المضيق.

وتابع أن أميركا وبريطانيا تحيكان سيناريوهات متعددة لإضفاء الشرعية على تواجدهما في الخليج وتخططان لنهب دول المنطقة واستغلال دول أوروبا وغرب آسيا التي تحتاج لنفط إيران، كما تحاولان تشكيل تحالف غير شرعي في المنطقة استكمالًا للسيناريوهات التي نسجتاها، كما تخططان لتواجد الكيان الصهيوني المحتل للقدس في مياه الخليج.

وهدد تنجسيري قائلا : إن أي تواجد لإسرائيل في الخليج يمكن أن يشعل معركة، وأن "عليهم تحمل مسئولية وجوده".

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