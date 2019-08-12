طريقه تنظيف الكرشه وطبخها مسلوقه وبـ الحمص

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طريقة تنظيف الكرشة

طريقة تنظيف الكرشة بسهولة:





أولًا: تخلصي من الوبر

- ضعي الكرشة في طبق كبير أسفل الماء الجاري لمدة 10 دقائق حتى تزال الشوائب.



- بعد ذلك احضري إناء آخر و املئيه بالماء واتركيه على النار حتى يغلي ثم أغلقي النار وضعي الكرشة في الماء المغلي لعدة دقائق، ولاتنسي تحريكها من حين لآخر.



- اخرجي الكرشة من الماء وقومي بإزالة الوبر والرواسب العالقة في جدارها بسكين غير حاد، وذلك بعكس اتجاه ذلك الوبر.

- استمري في هذه العملية حتى تلاحظين تغيير لون الكرشة إلى اللون الأبيض الناصع.



ثانيًا: تحضيرها للطهي



-انتهيتي من عملية إزالة الوبر، قومي بإحضار 4 ملاعق كبيرة من الملح وعصير الليمون ونصف كوب من الخل الأبيض واخلطيهم جميعًا في وعاء كبير، ثم ضعي الكرشة في هذا المحلول لفترة طويلة، وذلك للتخلص من الرائحة الكريهة وكذلك بقايا الطعام الذي لم يهضمه الحيوان.



- وفي هذه الأثناء استخرجي الكرش من المحلول واغسليها بالماء ثم أعديها إلى المحلول مرة أخرى وكرري هذه العملية أكثر من مرة.

-فيما بعد ضيفي الكرشة في إناء مملوء بالماء واشعلي النار، واتركيها حتى تغلي ثم ضيفي فصّين من الثوم وورق اللورا والزنجبيل وملعقة صغيرة من الكمون، بهذه الطريقة ستتخلصين نهائيًا من الرائحة الكريهة، لتكن المحطة الأخيرة هي إخراجها من الماء المغلي وشطفها للمرة الأخيرة الكرشة وطبخها بحسب رغبتك.



طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين:



- إذا سئمتِ من الطريقة الأولى لمراحلها الكثيرة فعليك تجربة هذه الطريقة، مهدي الكرشة للتنظيف عن طريق إحضار إناء يحتوي على الماء الفاتر ثم اتركي الكرشة في الإناء لمدة 15 دقيقة،



- سخني من 2 لـ 3 لتر من الماء، بعد ذلك ضعي قرصين من الأسبرين أو الريفو في الماء المغلي وقومي بتذويبهما.

- اخرجي الكرشة من الماء الفاتر وضعي قطعة تلو الأخرى في الماء المزود بالأسبرين لمدة دقائق، ثم اخرجي قطعة قطعة وازيلي الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين، وكرري تلك العملية حتى تصبح بيضاء.

- تخلصتي من الطبقة الخضراء تمامًا، ضعي الكرشة تحت الصنبور في وعاء كبير.

- ستتبقى لك خطوة التخلص من الروائح الكريهة، قومي بإضافة فنجان من الخل أو الليمون في إناء ثم ضعي الكرشة فيه، بعد ذلك أخريجها وأعديها للطهي.



خطورة طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:



لا داعي للقلق فليس هناك أية أضرار صحية من استخدام أقراص الأسبرين في تنظيف الكرشه، بل أنه يساعد على تنظيف الغشاء المخاطي للكرشة .



طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون



- لمدة 10 دقائق اتركي الكرشة أسفل الصنبور المتدفق بالماء الفاتر، حتى تزال القاذورات والرواسب الملتصقة بها.

- صفي الكرشة ثم ضيفي إليها ملح الليمون واتركيها لمدة ساعة كاملة أو أكثر.

- ثم احضري السكين وقومي بكشط الطبقة السطحية الغامقة، واغسليه بالماء الجاري بعد ذلك وتُنقع لمدة ربع ساعة في ملح ليمون.

- اخرجيها مرة ثانية واكملي عملية الكشط والتنظيف، حتى تلاحظين تحول لونها للون الأبيض.

- فيما بعد اغسليها جيدًا بالملح والدقيق لمدة عشر دقائق لتنظيفها.

- ثم ضيفي الكرشة لمدة ساعة في وعاء من الماء المضاف له الخل والليمون والملح وذلك للتخلص من أي رائحة كريهة.

- الخطوة الأخيرة هو غسلها بالماء جيدًا وإعدادها للطبخ.



طريقة عمل الكرشة المسلوقة



مكونات طريقة عمل الكرشة المسلوقة:



- كيلو كرشة تم تنظيفه بعناية شديدة

- 2 لتر ماء مغلي

- بصلة صغيرة

- ملح وفلفل أسود "بحسب الرغبة"

- نصف ملعقة قرفة

- نصف ملعقة حبهان

- نصف ملعقة زنجبيل

- ورق لورا

- 8 فصوص ثوم

- زبدة أو زيت ذرة



طريقة تحضير الكرشة المسلوقة:



- قومي بتقطيع البصلة إلى حلقات أو مكعبات على حسب رغبتك.

- ضعي حلة كبيرة على النار وضيفي إليه قطعة من الزبدة ثم ضيفي البصل، واستمري في التقليب.

- فيما بعد اضيفي القرفة والحبهان والزنجبيل والثوم إلى البصل، وكرري عملية التقليب، ثم اضيفي الماء واتركيهم حتى الغليان.

- في هذه الأثناء أعدي الكرشة وغسلها جيدًا بالخل والليمون والدقيق، وتقطيعها مكعبات.

- فور غليان الخليط اضيفي الكرشة إليه، واتركيهم على النار حتى النضج.

- الآن طبق الكرشة المسلوقة جاهز للتقديم.



طريقة عمل الكرشة للشيف علاء الشربيني



مقادير طريقة عمل الكرشة للشيف علاء الشربيني:

- كيلو كرشة

- ورق لورا

- بصل مقطع شرائح

- فص مستكة

- فلفل

- ملح

- نصف جزمة كرفس

- نصف كوب جزر مقطع مكعبات

- نصف حزمة كرات



طريقة تحضير الكرشة للشيف علاء الشربيني:



- تنظيف الكرشة جيدًا ونقعها في الليمون والخل.

- نقطع الكرات والكرفس والجزر مكعبات.

- افردي الكرشة وقومي بحشوها بالخضار والكرات والكرفس وورق اللورا، ثم نلفها ونربطها جيدًا.

- ثم احضري إناء كبير به ماء وقومي بوضعه على النار حتى الغليان ونضيف إليه الكرشة.

- نضيف البصل والفلفل والحبهان، ثم نتركها على نار هادئة لمدة ساعتين، حتى تنضج نضيف الملح.

- أخيرًا نقوم بتقطيع الكرشة مكعبات ونشوحها في الزيت.

- جاهزة الآن للتقديم.



طريقة عمل الكرشة بالحمص



مقادير طريقة عمل الكرشة بالحمص:



- كيلو كرشة.

- 3 فصوص ثوم.

- طماطم.

- شوربة .

- مكعب مرقة.

- 1 ملعقة كبيرة بهارات.

- كوب ونصف حمص مسلوق.

- ورق لورا.

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- ملعقة صغيرة حبهان.

- نصف ملعقة جوزة الطيب.

- فلفل أخضر حار مقطع مكعبات.

- كزبرة خضراء.



طريقة عمل الكرشة بالحمص:



- قومي بتنظيف الكرشة ثم قومي بسلقها في المرقة المتوفرة لديك، فيما اخرجيها من المرقة وقطعيها قطع صغيرة.

- في طاسة كبيرة شوحي الثوم في الزيت، فيما بعد ضيفي الطماطم والحبهان والورق اللورا والبهارات وجوزة الطيب مع التقليب المستمر.

- بعد ذلك ضعي الكرشة إلى المزيج المخلوط بالطاسة، ثم الفلفل الحار ومكعب المرقة، ومن ثم اتركيهم حتى تنضج ويصبح لونها أحمر.

- بعد أن تنضج الكرشة قدميه في الطبق وضيفي إلى وجهها الكزبرة الخضراء.



طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية



مقادير طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية:

- كيلو كرشة.

- كيلو كبد.

- قطعة من اللحم الضأن.

- ليمونة.

- 5 فصوص ثوم مفروم.

- بصلة مفرومة.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة زنجبيل.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملعقة صغيرة كمون .

- خل.

- ملعقة ونصف ملح.

- ملعقة ونصف زيت الزيتون.

- 2 ملعقة بقدونس

- 4 حبات طماطم.



طريقة عمل الكرشة بالحمص المغربية: