واحشني جدا كل حاجة ناقصة حاجة و انت مش جنبي بحبك قوي ❤️ أحلي حاجة حصلت امبارح اني حلمت بيك. الذكري الرابعة. أسألكم الفاتحة و الدعاء