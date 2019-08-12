طريقة عمل اللحمه الحمراء.. اسرار وتكات الطهى لـ أمهر الشيفات

طريقة عمل اللحمه الحمراء ..هو كل ما تبحث عنه كل امرأة فى أول أيام عيد الأضحى لتحضير سفرة مميزة فى العيد تبهر أسرتها إليك أكثر من طريقه عمل اللحمه الحمراء لأمهر الشيفات اختارى منها ما يناسبك وقومى بتطبيقه فى العيد لأسرتك وإليك اسرار الشيفات وتكات الطهى لمذاق مميز مختلف عن الطرق التقليدية لطهى اللحوم الحمراء





طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحلة للشيف إلهام فتحى





مقادير لطريقة عمل كباب الحلة :





1 بصلة متوسطة الحجم

1/2 ملعقة فلفل

1/2 ملعقة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 كيلوجرام لحم عجل

3- 4 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة ريحان





طريقة التحضير لطريقة عمل كباب الحلة:





- فى وعاء على النار قومي بتشويح اللحمه وفى وعاء آخر ضعي البصل بعد تقطيعه مكعبات مع الثوم المفروم وقومى بتحميرهم.





- اضيفي اللحمه الذي قمتي بتشويحها وقلبيهم معا أضيفي باقى المقادير واتركيها على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم.





طريقة عمل اللحمه الحمراء .. شرائح اللحمة الحارة للشيف غادة جميل





المقادير لطريقة عمل شرائح اللحمه الحمراء :





كيلو شرائح لحم رقيقة كالشاورما.

3 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.

2 ملعقة صغيرة توابل متنوعة "قرفة وزنجبيل وكمون وفلفل".

نصف كوب زيت نباتي.

ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون.

ثمرة فلفل أحمر حار.

4 أعواد بصل أخضر.

2 فص ثوم كبير.

2 ملاعق زنجبيل مبشور.

3ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة صلصة صويا.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كاتشب.





طريقة التحضير لشرائح اللحمة الحارة :





* بالصويا صوص والجنزبيل والتوابل تتبل اللحمة وتقلب ثم تقلب فى دقيق وتقلب جيدا.

* في طاسة بها زيت ساخن وتشوح تشوح ثم يضاف التوابل.

* يضاف الكاتشب والخل والصويا صوص وتغطى وتترك حتى تنضج.

* يضاف البصل الأخضر والفلفل الأحمر الحار و وتترك حتى تمام النضج وتقدم





طريقة عمل اللحمه الحمراء .. طاجن شاورما لحمة للشيف نجلاء الشرشابي .





المقادير لطريقة عمل طاجن شاورما لحمة :





لحمة شرائح خل عصير ليمون زيت بهارات طماطم بصل فلفل أخضر رومي ملح فلفل أسود العجينةكوب دقيق رشة ملح رشة سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية 2 ملعقة كبيرة زيت ماء للعجن بيضة سمسم حبة البركة .





طريقة عمل طاجن شاورما لحمة :





* تخلط اللحمة مع الخل وعصير الليمون ويفضل ان تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل و تشوح اللحمة فى الزيت على النار ويضاف البهارات والملح والفلفل الأسود





للعجينة يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت يضاف البصل والفلفل والطماطم ويقلب الخليط و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





تغطى العجينة وتترك لتتخمر ثم تفرد بالنشابة ويوضع خليط الشاورما فى الطاجن ويضاف على الوجه العجينة





تدهن العجينة بالبيضة المخفوقة مع الفلفل الأسود و تدهن العجينة بالبيضة المخفوقة مع الفلفل الأسود و يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج و يترك ليهدأ ثم يقطع الخبز ويقدم مع طاجن الشاورما





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طريقة عمل اللحمه الحمراء .. طريقة عمل عرق لحمة





المقادير لطريقة عمل عرق لحمة:





عرق بتلو صغير مربوط

فصوص ثوم

زعتر روزماري طازج

زيت بصل

دقيق ملح فلفل

ثوم بودرة

بصل بودرة حبهان بودرة

كرات جزر

حبهان كريمة

ورق لورا مستكة

كيس حراري للفرن بطاطس مقلية وخضار سوتيه للتقديم.





الخطوات لطريقة عمل عرق لحمة :





- توضع زبدة مع زيت في حلة على النار يوضع عرق اللحمة ويتبل بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وحبهان بودرة





- يضاف إليه الزعتر والروزماري وحبهان وورق لورا ومستكة و بعد أن يحمر من جميع الجهات يوضع في كيس حراري ويدخل فرن ساخن حتى ينضج





- في مكان العرق توضع الخضروات من بصل وجزر وكرات وتقلب جيدا على النار حتى تذبل و يضاف إليها الدقيق والكريمة وتصفى باستخدام مصفاة لاستخراج الصوص













طريقة عمل اللحمه الحمراء .. أسرار الشيفات





ووفقا لموقع thelifebuzz إليك أسرار الشيفات لطهى اللحوم يمكنك تغطية اللحم بشرائح الفاكهة لسهولة طهيها وتخلص من ملوحتها





ضعى شرائح اللحم فى السفن اب لمدة 5 دقائق وقومى بتقليبه على النار بقليل من الفلفل الأسود ذلك يعطى مذاق مميز للحم



