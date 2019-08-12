ابرز اخبار الكرة السعودية.. السليتى يكلف الاتفاق 10 ملايين يورو

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على مواجهتي النصر والوحدة الإماراتي، واتحاد جدة ذوب آهن الإيراني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد سيتسلح بالهجوم أمام ذوب آهن، حيث أظهر التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق نيته الهجومية خلال الحصة التدريبية الأخيرة أمس، مضيفة أنه ركز على التشيليين كارلوس فيلانويفا، ولويس خيمينيز، والبرازيلي رومارينيو في إشارة واضحة إلى اعتماده على إمكاناتهم الهجومية، سعيًا منه إلى تعزيز نتيجة الذهاب، وتفادي الدخول في لعبة الحسابات المعقَّدة من أجل التأهل.
وفي سياق بطولة دوري أبطال آسيا ذاتها، أكدت الصحيفة السعودية، على رفض روي فيتوريا، مدرب النصر، إجراء أي تعديلات، أو تغييرات في قائمة العالمي أمام الوحدة الإمارات، مضيفة أن المدرب البرتغالي، يتطلع لدخول التاريخ من أوسع أبوابه في حال تأهله للدور المقبل، إذ سيصبح أول مدرب يقود الفريق إلى هذا الدور من دوري الأبطال في تاريخه الجديد.
وأضافت "يأمل فيتوريا، الذي قاد بنفيكا إلى دور الثمانية في الموسم الأول له مع فريقه البرتغالي، فعل الأمر نفسه مع النصر، الذي يدربه في موسمه الأول، في دوري أبطال آسيا".
على جانب آخر، كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن صفقة التعاقد مع التونسي نعيم السليتي، مهاجم فريق الاتفاق، لمدة 3 مواسم، قد كلفت خزينة النادي 10 ملايين يورو بعد شراء عقده من نادي ديجون الفرنسي، مضيفة أنه سيصل السبت المقبل إلى الدمام للانضمام إلى صفوف الفريق.
وكشفت صحيفة "الجزيرة" الرياضية السعودية، عن آخر استعدادات الهلال لمواجهة منافسه أهلي جدة في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث عنونت: "الهلال يستعد للأهلي في محيط الرعب".
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الهلال الذي فاز في الذهاب 4-2، أدى مرانه استعدادًا للأهلي غدًا، حيث اشتملت تدريبات الفريق على جوانب فنية وتكتيكية متنوعة طمح من خلالها السيد رازفان الوصول إلى الطريقة المُثلى لمواجهة الراقي.