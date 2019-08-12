ابرز اخبار الكرة السعودية.. السليتى يكلف الاتفاق 10 ملايين يورو

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد سيتسلح بالهجوم أمام ذوب آهن، حيث أظهر التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق نيته الهجومية خلال الحصة التدريبية الأخيرة أمس، مضيفة أنه ركز على التشيليين كارلوس فيلانويفا، ولويس خيمينيز، والبرازيلي رومارينيو في إشارة واضحة إلى اعتماده على إمكاناتهم الهجومية، سعيًا منه إلى تعزيز نتيجة الذهاب، وتفادي الدخول في لعبة الحسابات المعقَّدة من أجل التأهل.

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على مواجهتي النصر والوحدة الإماراتي، واتحاد جدة ذوب آهن الإيراني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على مواجهتي النصر والوحدة الإماراتي، واتحاد جدة ذوب آهن الإيراني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي سياق بطولة دوري أبطال آسيا ذاتها، أكدت الصحيفة السعودية، على رفض روي فيتوريا، مدرب النصر، إجراء أي تعديلات، أو تغييرات في قائمة العالمي أمام الوحدة الإمارات، مضيفة أن المدرب البرتغالي، يتطلع لدخول التاريخ من أوسع أبوابه في حال تأهله للدور المقبل، إذ سيصبح أول مدرب يقود الفريق إلى هذا الدور من دوري الأبطال في تاريخه الجديد.



