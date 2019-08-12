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أخبار العالم

وسط التوترات المتصاعدة.. بن زايد يصل جدة في زيارة مفاجئة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:58 م
صدى البلد
حسام رضوان
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبله الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، والشيخ شخبوط بن نهيان، السفير الإماراتي لدى الرياض، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة من جهة، وفي عدن اليمنية من جهة أخرى.

فيما استقبل الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس اليمني أمس الأحد، في المملكة لبحث سبل حل أزمة عدن.

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