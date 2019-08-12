إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة انقلبت بهم السيارة بترعة في شربين

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة بإصابات خطيرة اثر انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بترعة على طريق المنصورة شربين.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بترعة كفر الترع القديمة التابعه لمركز شربين .



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الأرضى رئيس المباحث وسيارات الاسعاف وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تبين ان السيارة يستقلها خمسة أشخاص من اسرة واحدة.



وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انقاذهم وهم مسعد السيد يحيى 60 عاما وإنجى مسعد السيد 28 عاما وأمل مسعد السيد 30 عاما واحمد محمد البسطويسى 31 عاما وآدم محمد عبد الباسط 4 اعوام و جميعهم مقيمون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



وتم نقلهم الى مستشفى شربين لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .