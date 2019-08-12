البيئة تواصل معاينة مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

واصل جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا معاينة مواقع تجميع قش الأرز بمراكز محافظة الدقهلية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها البيئية.



وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم معاينة 8 مواقع بمركز المنصورة بمناطق (تلبانة، كوم الدربي، جديدة الهالة، سلكا، شاوة، عزبة التسعين، الزمار) ليصل إجمالي ما تم معاينته من المواقع بمركز المنصورة 44 موقعا.



وأشار إلى أنه تم معاينة 7 مواقع بنطاق (بلقاس) بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، حيث تم رفض موقعين مخالفين الاشتراطات، وبذلك يصل إجمالي ما تم معاينته بمواقع بلقاس والحفير 50 موقعا.



ولفت إلى أنه تم المرور على 6 مواقع تجميع قش بنطاق الإدارة الزراعية بـ(تمي الأمديد) لمعاينتها بالاشتراك مع الإرشاد الزراعي، وللتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وذلك في مناطق (صدقا، وكفر سنجاب 2، وصدقا 2، وحجازي، والرضا).