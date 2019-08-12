حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.. صور

يواصل ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية فى ثانى أيام التشريق رمي الجمرات حيث يقوم الحجيج اليوم برمى جمرات العقبة الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في ثاني أيام عيد الأضحى، وسط أمان وسعادة بالغة بأداء مناسك الفريضة الشريفة.



حيث شهدت منطقة الجمرات توافدا كثيفا لرمى الجمرات حيث يقوم ضيوف الرحمن برمى الجمرات وسط سلاسة وسهولة فى مشعر منى فى ظل التوسعات الضخمة والاستعدادات من الجانب السعودى.



أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أن ضيوف الرحمن توافدوا إلى منطقة الجمرات اليوم ليرمي الحاج الجمرات الثلاث مشيرا إلى أن الحجيج بخير وأن المخيمات الخاصة بهم تضم ١٢ ألف حاجا مقدمة لهم العديد من الخدمات حيث مخيمات مجهزة ومكيفة ويتم تقديم وجبات جافة وساخنة لهم مع العمل على تسخير الجهود لخدمة حجيج بيت الله.



وأشار عبد الموجود إلى أن حجيج الجمعيات الأهلية هم من المتعجلين حيث من المقرر أن يقوم ضيوف الرحمن برمى الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى لليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث قام الحجيج بالتحلل وخلع زى الإحرام الأبيض بعد رمى جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة ويأتى آخر مناسك الحج وهو طواف الوداع .





وأوضح أن أصحاب الأعذار توجهوا من عرفات إلى مكة مباشرة.





ومن جانبه صرح د. كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج بأن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظا منهم ٣ واعظات وأن الوعاظ حاليا مع الحجيج بالمخيمات لتكثيف التوعية والإرشاد لضيوف الرحمن حيث تتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك والمشاعر لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح المناسك الخاصة برمى الجمرات والموجبات التى يجب أن يلتزم به الحاج وذلك بأسلوب مبسط وشرح وافي للأحكام الخاصة بالحج .



جدير بالذكر ان لجان مطاري جدة والمدينة سيتم تفعيلها مع بدء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج الجمعيات الأهلية حيث ستنطلق اولى رحلات التى لأرض الوطن فى ١٧ من اغسطس الجارى وكذلك تفويج الحجيج من مكة للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة الى مكة حيث تبدء مكة تفويج حجيجها للمدينة المنورة لزيارة قبر الرسول والمسجد النبوى الشريف بدء من ١٥ اغسطس الجاري.