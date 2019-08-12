تعرف على سبب عدم احتفال علي معلول بهدفه في اطلع بره

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد عن أن عدم احتفال الظهير الأيسر على معلول بهدفه في شباك أطلع بره مساء أمس لرغبته في الرحيل إلى المملكة العربية السعودية.



وحقق الأهلي فوزًا كبيرا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة سجلها التونسي على معلول، والمغربي وليد أزارو «هدفان» وأحمد الشيخ.



وأثار معلول الأنظار برفضة الاحتفال بعد هدفه كعادته مما فسرها البعض بأنه غاضب من الإدارة الحمراء لرفضها رحيله إلى السعودية.



وقالت مصادر إن معلول قدم مثالًا حيًا للوفاء والإخلاص حيث انضم لمعسكر الفريق ببرج العرب رغم مرض ابنه وهو السبب الرئيسي في عدم احتفاله بالهدف.



