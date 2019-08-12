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فن

فورمة الساحل.. خالد النبوى يقضي إجازة العيد في حمام السباحة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:03 م
خالد النبوى
خالد النبوى
محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوى صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد النبوى وهو يقضى إجازة العيد على أحد الشواطئ، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه، معلقا "أدى العضلات فاضل المخ بقي".

يذكر أن الفنان خالد النبوى انتهى من تصوير دوره فى فيلم يوم مصرى.. كما تعاقد على المشاركة فى بطولة المسلسل التاريخى "ممالك النار"، الذى سيقوم بإخراجه البريطاني بيتر ويبر. 

ويشارك فى بطولة العمل كل من محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي.

وتدور أحداث العمل حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.
فورمة الساحل.. خالد النبوى يقضي إجازة العيد في حمام السباحة
فورمة الساحل.. خالد النبوى يقضي إجازة العيد في حمام السباحة
فورمة الساحل.. خالد النبوى يقضي إجازة العيد في حمام السباحة

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