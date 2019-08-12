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رياضة

الزمالك يطرح تذاكر مواجهة بطل الصومال.. غدا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:04 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك طرح غدًا الثلاثاء ، تذاكر المباراة المقبلة لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، أمام فريق ديكاداها الصومالي، للبيع.

ويتقابل الزمالك مع بطل الصومال يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة لجماهير القلعة البيضاء، وكذلك أعضاء الجمعة العمومية للنادي.

وكانت الجهات الأمنية أبدت موافقتها في وقت سابق على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة.

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