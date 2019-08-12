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رياضة

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال نجمي الفريق إلى الجونة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:51 م
أمير توفيق مدير التسويق
أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل بين الناديين وفي ضوء العلاقة القوية والمتميزة بين الطرفين.

وكان عمرو بركات انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.

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