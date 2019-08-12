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رياضة

فيفا تتحدث عن محمد صلاح بطريقة رائعة.. والسبب موقف مشرف للفرعون المصري

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو ابوبكر
سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بشأن الصورة التي انتشرت له مؤخرًا مع طفل من مشجعي نادي ليفربول.

ونشر موقع "الفيفا" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصريحات الطفل الذي قال فيها: "مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق ما إذا كنت على ما يرام وكان قلقًا جدا بشأني، أحبه كثيرًا لأنه شخص رائع".

جدير بالذكر أن، لويس فاولر (11 عامًا) الذي قد اصطدم فى عمود إنارة، وسقط على الأرض ونزف من أنفه، بعد أن ركض هو وشقيقه "إيزاك" بجوار سيارة صلاح وهما يلوحان للاعب ليفربول، وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم، عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه، قبل أن يلتقط معه الصور.

وتألق النجم الدولي المصري محمد صلاح فى أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد ، بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على نورويتش 4-1 .


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