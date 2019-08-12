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رياضة

الاهلي يكشف حقيقة مفاوضات الاسماعيلي وسموحة مع حمودي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:10 م
احمد حمودي
احمد حمودي
كشفت مصادر بالأهلي، أنه ليس هناك أي مانع من رحيل أحمد حمودي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت المصادر انه حتى الآن لا يوجد أي عروض لضم حمودي بشكل رسمي ولكن جرت بعض الاتصالات الودية من وكلاء يعرضون انضمامه إلى الإسماعيلي أو سموحة.

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبيا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمتميزة بين الطرفين.

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