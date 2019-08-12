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حوادث

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:58 م
اللواء محمود حسن،
اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية
محمود زيدان
تفقد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة دسوق؛ للاطمئنان على الإجراءات الأمنية وتأمين شواطئ النيل والرحلات النيلية التي يحرص المواطنون على الاستمتاع بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق مدير الأمن خلال الجولة، اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والمقدم شريف عبود، مأمور قسم دسوق، وعدد من القيادات الأمنية.

وشملت جولة مدير الأمن، تفقد حدائق الأسرة والطفولة و أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمي وكورنيش النيل والحدائق العامة بالمدينة، واطمأن على الحالة الأمنية وتواجد رجال شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات لتأمين الرحلات النيلية بنهر النيل.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ تعليماته لرجال الأمن بالتأكيد على حُسن معاملة المواطنين مع ضرورة اليقظة الأمنية التامة والالتزام بالتعليمات الأمنية، والتعامل بكل حسم وحزم مع كافة أشكال الخروج على القانون.
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الاضحى بدسوق .. صور

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