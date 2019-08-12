الأنبا كاراس يفتتح متحف الفن القبطي بالولايات المتحدة

افتتح الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند ووست فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، متحف الفن القبطي بكنيسة السيدة العذراء مريم بكوكسفيل في ماريلاند.



وكان الانبا كاراس، صلى القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بكوكسفيل في ماريلاند، وعقب القداس رسم أيمن اثناسيوس في درجة دياكون،- (شماس كامل)-، باسم انطونيوس للخدمة بالكنيسة.



كما رقى أسقف بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند ووست فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، اثنين من الشمامسة لدرجة ايبودياكون (مساعد شماس)، بالإضافة إلى ترقية ٩ شمامسة لدرجة اغنسطس(قاريء)، ورسامة شماس في درجة ابسالتس(مرتل).