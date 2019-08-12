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العيون سليمة والبطن غير ممتلئ.. الفلاحين تقدم نصائح عند شراء الأضحية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:53 م
صدى البلد
شيماء مجدي
وجه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عددا من النصائح عند شراء الأضحية من البقر والعجول والتي جاءت أبرزها ألا يزيد وزن العجل عن 350 كيلوجراما وأن تكون عيون الأبقار والعجول سليمة وكذلك لا يكون له بروز "كرش" بالمعدة كما يجب أن يزيد عمره عن عامين.

وشدد حسين أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أنه عند شراء الأضاحي يجب التأكد من عدم إصابة الأضحية بالرشح أو غيره وكذلك التأكد من أنها تتناول طعاما جيدا، منوها بأنه من الأفضل شراء العجول ذات الظهر والأفخاذ المليئة باللحم.

كما قدم نقيب الفلاحين، عددًا من النصائح عند شراء الأضحية من الأسواق حيث ناشد المواطنين بضرورة شراء الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة والمنافذ المضمونة وذلك لتجنب شراء أضاحي لا ينطبق عليها المواصفات.

وقال حسين أبو صدام، إن سعر الكيلو في هذه المنافذ من لحوم الأضاحي سواء الأبقار أو العجول لا يزيد عن 50 جنيها و60 جنيها للحوم الخراف والماعز.

أما الخراف، فأكد حسين أبو صدام أنه يجب أن يكون الخروف في شكله الطبيعي ولا يوجد به أي عيوب خلقية أو أمراض عادية أو غير طبيعية، موضحا أن حركة الخروف السريعة من أهم مظاهر سلامته.

ولفت إلى أن الخروف يجب أن يمر عليه عام لكي ينطبق عليه مواصفات الأضحية كما حددها الدين الإسلامي كما يجب أن يزيد وزن الخروف كلما ازداد عمره.

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