الداخلية في يوم.. سقوط مسجلين بحوزتهما هيروين وكمية من الماريجوانا والكوكايين.. توقيع الكشف الطبي على 83 مواطنا بمستشفيات الشرطة مجانا.. ضبط أحد أباطرة الإجرام بالغربية

إخماد حريق بسوق الجملة وسط مدينة الغردقة

ضبط متهمين بإصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في الشرقية

ضبط راكب أخفى بندقية داخل شاشة تليفزيون بمطار سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، من إخماد النيران بسوق تجار الجملة وسط مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا باندلاع حريق بسوق تجار الجملة، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.وأكد مصدر أمني ، إخماد الحريق دون وقوع اصابات، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن وجارِ عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط اثنين من المتهمين بإحداث إصابة 6 من أفراد عائلة عيد بعزبة عيد التابعة لمركز بلبيس، بطلق نارى، على خلفية مشاجرة مع أفراد من عائلة أبوشعير، وتم إخطار نيابة بلبيس وجار تحرير محضر بالواقعة.تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بعزبة عيد التابعة لقرية ميت معلا مركز بلبيس، بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بطلق نارى وتم نقلهم إلى مستشفى مشتول السوق.وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس إلى العزبة لمعرفة تفاصيل المشاجرة وأفاد شاهد عيان، عن قيام شابين يستقلان دراجة بخارية من عائلة "أبوشعير"، وتصادمهما بطفل من عائلة "عيد" ما أسفر عن وقوع مشاجرة بين عدد من أفراد العائلتين أسفرت عن إصابة 6 من أفراد عائلة عيد بطلق نارى، وتم نقلهم لمستشفى مشتول السوق، وإحالتهم للنيابة العامة.فيما تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 2 من المتهمين وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية في مطار سوهاج من إلقاء القبض علي راكب عقب وصوله مطار سوهاج في رحلة قادما من دولة الكويت وتبين من فحص أمتعته وجود بندقية داخل شاشة LCD.كان رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى ألقوا القبض علي الراكب "ح . ك . ف" يقيم دائرة مركز المنشاه، عقب وصوله عبر رحلة قادمة من دولة الكويت، بعد أن تم الاشتباه به حيث تم تمرير حقائبه علي أجهزة الفحص (X-ray) وعثر علي بندقية مفككة أجزاء أسفل شاشة LCD.تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.كما قام قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.وتم استقبال الحالات التى بلغت (83) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط الدوكش عاطل مسجل خطر أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المخدرات وبحوزته سلاح ناري "بندقية " و4 طرب "حشيش " قبل ترويجها على عملائه بطنطا .كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "ا.س " 37سنة وشهرته "الدكش"، أحد كبار تجار المخدرات في طنطا.وضبط بحوزة المتهم بندقية خرطوش، و12 طلقة من ذات العيار، و4 طرب حشيش، ومبلغ مالي.كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام.