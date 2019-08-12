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صورة حاج ورجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:24 م
الحاج المسن مع رجل
الحاج المسن مع رجل الأمن السعودي
عرفة البنداري
حازت صورة لرجل أمن سعودي يقدم المساعدة لحاج طاعن في السن، على رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق من تداولوا الصورة على الإنسانية التي ينم عنها موقف رجل الأمن السعودي.

ويظهر في الصورة أحد رجال الأمن وقد حمل حاجا طاعنا في السن قد بدت عليه علامات الإرهاق والتعب، وقام رجل الأمن بمواصلة المشي والتنقل بين المشاعر المقدسة حاملا الحاج الكهل لأداء مناسك الحج.

وقال ملتقط الصورة، سعود المسيهيج، في تصريحات صحفية، إنه التقط الصورة يوم عرفة، لافتا إلى هوايته في التقاط الصور العسكرية.

وأشار المصور إلى أن صورته التي التقطها لاقت رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لما تحمله من معاني الأخلاق والتعامل الراقي مع زوار بيت الله الحرام.

وقالت وسائل إعلام إن الصورة مرشحة للفوز بجائزة مكة للإعلام فرع الصور الفوتوغرافية المميزة لهذا الموسم.
صورة حاج ورجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد
صورة حاج ورجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد
صورة حاج ورجل أمن سعودي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

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