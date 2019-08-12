قناة القرآن الكريم تقدم رسائل توعوية لحجاج بمنى

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البث المباشر للمسجد الحرام، بشاشات عملاقة عبر "قناة القرآن الكريم"، بمشعر منى.



وتقدم هذه الشاشات عددًا من الرسائل التوعوية النصية المرفقة معها بصور ثابتة وحركية لتوجيه الرسالة بشكل أفضل لأكبر عدد ممكن من الحجاج, حيث يشاهدها القادمين إلى جسر الجمرات والخارجين منه.



وتأتي هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440هـ, إضافة إلى العديد من البرامج كتوزيع المصاحف والمطبوعات الدينية وتقديم خدمات الإفتاء وتنظيم المحاضرات والدروس العلمية بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

