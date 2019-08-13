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ليبيا.. تجدد الاشتباكات قرب مطار طرابلس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:35 ص
قوات الجيش الوطني
قوات الجيش الوطني الليبي
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دخلت في اشتباكات جديدة مع مليشيات حكومة الوفاق الإرهابية.

من جانب آخر، نقلت قناة "ليبيا مباشر" عن مصادر عسكرية قولها إن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على تمركزات لـلميليشيات من مصراتة وقوات إبراهيم الجضران في الساعات الأولى من صباح اليوم، شرق مصراتة، بوابة السدادة.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو استهدف أيضًا عدد من الآليات والأفراد من قوات الوفاق بالقرب من كوبري السواني ومحيط مطار طرابلس والخلة.

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