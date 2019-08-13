الرئيس الأفغاني يطلق سراح 35 سجينا من طالبان كبادرة سلام

أطلق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، سراح 35 سجينا من حركة "طالبان" المسلحة من سجن المديرية الوطنية للأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بادرة سلام من الحكومة الأفغانية.



وقالت المديرية الوطنية للأمن - في بيان لها نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم - إن المديرية أفرجت عن 35 سجينا بناء على مرسوم رئاسي صدر بمناسبة عيد الأضحى.



وأضاف البيان أنه تم إطلاق سراح السجناء كبادرة حسن نية للمساعدة في دفع المصالحة قدما. وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن الحكومة أبقت دائما باب المفاوضات مفتوحا في محاولة للحفاظ على السلام وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع.



من ناحية أخرى، حثت المديرية الوطنية للأمن، السجناء المفرج عنهم بألا ينخدعوا بالأعداء وأن يمتنعوا عن التعاون مع أعداء السلام والاستقرار في البلاد.