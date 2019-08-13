قمة اسيوية نارية.. الهلال يطمح فى حصد بطاقة التأهل واهلى جدة يبحث عن ريمونتادا شبه مستحيلة

يستضيف فريق الهلال منافسه أهلي جدة، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.





ويطمح الهلال "زعيم آسيا" في حصد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث يدخل الفريق اللقاء الآسيوي، في كامل جاهزيته البدنية، بعدما حقق الفوز في الذهاب، بنتيجة 4-2، في جدة.





ومن المتوقع، أن تشكيلة الهلال لم تشهد أي تغييرات في المباراة، حيث سيعتمد المدير الفني الروماني لوشيسكو، على تشكيلة الذهاب، نظرًا للقوة التي ظهر بها الفريق في ملعب الجوهرة المشعة.





في المقابل يسعى أهلي جدة الذي ستكون مهمته صعبة للغاية، لتفجير مفاجأة وتحقيق "ريمونتادا" شبه مستحيلة، في ظل القوة التي يتمتع بها دفاع الهلال.





ويفتقد الأهلي في مواجهة اليوم، لجهود سعيد المولد، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء الذهاب، بينما تحوم الشكوك حول محمد آل الفتيل مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة أيضًا.



