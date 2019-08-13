ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:34 ص
محمد صلاح والطفل
محمد صلاح والطفل لويس فاولر
شروق حمدى
تصدر #محمد_صلاح موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد حادث الطفل البريطانى الشهير "لويس فاولر"، الذي جرح نفسه بينما كان يطارد سيارة اللاعب المصري الدولي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كي يتحدث معه ويلتقط صورة برفقته.

وفوجئ فاولر بمحمد صلاح يستدير بسيارته ويعود بها ليطمئن على الطفل، ويلتقط صورًا معه ومع شقيقه إيزاك.

وأثارت صورة محمد صلاح والطفل لويس فاولر ضجة وانتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقام رواد موقع "تويتر" بتفعيل هاشتاج #محمد_صلاح معلقين:
#محمد_صلاح عنوان الإنسانية
#محمد_صلاح فخر العرب
#محمد_صلاح فخر الصغار والكبار
#محمد_صلاح قدوة العرب

يذكر أن محمد صلاح تألق فى أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد الجمعة، بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على نورويتش 4-1.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. استعداد محمد صلاح وفابنيو مع ليفربول لمواجهة نورويتش

صلاح وديان لوفرين في صورة مثيرة للضحك خلال تدريبات ليفربول.. شاهد

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في افتتاحية الدوري الانجليزي

فخر العرب.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول أمام نورويتش سيتي

حاول مصافحة محمد صلاح فاصطدم بعمود.. قصة صورة الفرعون مع طفل ينزف

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

ترشيحاتنا

تعرف على اتيكيت العزومات فى العيد.. فيديو

بعد رباعية اطلع برة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لبيراميدز في الكأس

مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين

بث مباشر.. مباراة الهلال واهلى جدة فى دورى ابطال اسيا

بـ فستان قصير وكتفين مكشوفتين.. أحدث ظهور لـ ايمان العاصى ..شاهد

طريقة عمل الشاورما غير المكلفة.. ببقايا اللحم

بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

مواعيد مباريات اليوم 13 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواجهات دور ال16 لبطولة العالم لناشئي اليد.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس

ميسى يتدخل لمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

قمة اسيوية نارية.. الهلال يطمح فى حصد بطاقة التأهل واهلى جدة يبحث عن ريمونتادا شبه مستحيلة

بعد رباعية اطلع برة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لبيراميدز في الكأس

بث مباشر.. مباراة الهلال واهلى جدة فى دورى ابطال اسيا

قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب

اخبار الرياضة.. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا.. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة.. قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

5 آلاف مشجع .. الزمالك يطرح تذاكر مباراة بطل الصومال للبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة