بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

تصدر #محمد_صلاح موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد حادث الطفل البريطانى الشهير "لويس فاولر"، الذي جرح نفسه بينما كان يطارد سيارة اللاعب المصري الدولي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كي يتحدث معه ويلتقط صورة برفقته.



وفوجئ فاولر بمحمد صلاح يستدير بسيارته ويعود بها ليطمئن على الطفل، ويلتقط صورًا معه ومع شقيقه إيزاك.



وأثارت صورة محمد صلاح والطفل لويس فاولر ضجة وانتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.



وقام رواد موقع "تويتر" بتفعيل هاشتاج #محمد_صلاح معلقين:

#محمد_صلاح عنوان الإنسانية

#محمد_صلاح فخر العرب

#محمد_صلاح فخر الصغار والكبار

#محمد_صلاح قدوة العرب



يذكر أن محمد صلاح تألق فى أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد الجمعة، بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على نورويتش 4-1.