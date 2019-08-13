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فن

يلا بينا نتمرن بوكس.. محمد لطفي في أحدث ظهور له

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له، وهو يقوم بحركة من حركات الملاكمة.

وعلق محمد لطفي على الصورة قائلا: "يلا بينا نتمرن بوكس.. وحشتنى حلبة الملاكمة".

وتفاعل عدد كبير من متابعي محمد لطفي مع الصورة قائلين:
تايسون العرب
معاك يا كوتش
احلى فنان ملاكم
الله عليك ا كابتن

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم «حملة فرعون» مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد، ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

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