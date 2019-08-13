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أخبار العالم

مقتل امرأة على يد مسلح يصرخ: اقتلوني.. في سيدني.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:15 ص
الشرطة في سيدني تعاين
الشرطة في سيدني تعاين موقع الحادث
على صالح
أعلنت الشرطة الأسترالية ان امرأة تعرضت للطعن في هجوم بسكين وقع في وضح النهار وسط مدينة سيدني، اليوم، الثلاثاء، وفقا لبيان عن شرطة نيو ساوث ويلز.

ووفقا لما نقله مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية في سيدني، كان هناك رجل يمشي على طول شارع «يورك» يحمل سكينًا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته القناة السابعة التابعة للشبكة الأمريكية، مشهد الاعتداء والذي تلاحظ فيه وجود صراخ المهاجم المزعوم: «أطلقوا النار عليَّ، أريد أن أموت...».

وألقت شرطة نيو ساوث ويلز القبض على المشتبه به، فيما نشر شهود العيان صورا لمكان الحادث يظهر المارة يستخدمون الكراسي وصندوق الحليب لتوقيف الشخص المسلح.

وقال مدير شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: «هؤلاء أشخاص شجعان بشكل كبير».

وأضاف: «هؤلاء الناس هم الأبطال، تم القبض على المشتبه به رسميا من قبل الشرطة».

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