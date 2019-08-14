في اليوم العالمي لـ عسيري اليد.. لديهم مشاكل.. عباقرة وغير متسامحين

يحتفل العالم يوم 13 أغسطس من كل عام لعسيري اليد، وبدأ العالم يحتفل به عام 1976.





وتتم التوعية فيه للأشْخَاص العُسْر، حيث يمثل نسبة الرجال العُسْر 13% في العالم ، بينما النساء 11% . بنسبة إجمالية حوالي 10 % من سكان العالم.. ونستعرض بعض الدراسات العلمية عن عسيري اليد.





وجدت دراسة -نشرت العام الماضي- أن استخدام اليد اليمنى أو اليسرى ليس له علاقة بالدماغ، يمكن تحديده من خلال نشاط الجينات في النخاع الشوكي أثناء وجودك في الرحم.





لم تتم معاملة الأشخاص اليساريين دائمًا بشكل جيد على مدار التاريخ. لقد تعرضوا للاضطهاد بسبب تصرفهم، حيث تم وصفهم بالشر - أو حتى السحرة - على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 10 % من السكان.. في الواقع، تأتي كلمة "شريرة" من "اليسار" أو "اليد اليسرى".





كانت هناك بعض النظريات على مر العقود حول سبب تعامل بعض الأشخاص ، بما في ذلك فكرة عفا عليها الزمن وهي تتعلق بالأمهات اللاتي يتعرضن للإجهاض أثناء الحمل .





الأمر يرجع إلى الحبل الشوكي وليس الدماغ

توصلت الأبحاث التي أجريت منذ الثمانينيات إلى أن تفضيلنا لليد اليسرى أو اليمنى يتحدد على الأرجح قبل ولادتنا - تشير فحوصات الموجات فوق الصوتية في الأسبوع الثامن من الحمل. من الأسبوع الثالث عشر في الرحم ، يميل الأطفال إلى مص إبهامهم الأيمن أو الأيسر.





كان يُعتقد سابقًا أن الاختلافات الوراثية بين نصفي الكرة الأيسر و الأيمن من الدماغ تحدد ما إذا كان شخص ما يسارًا أم يمينًا. لكن دراسة نشرت العام الماضي في مجلة eLife وجدت أن الإجابة يمكن أن تكمن في الحبل الشوكي.









هل صحيح حقًا أن من المرجح أن يكون عسراء اليد عباقرة ؟





وهناك دراسة أجريت عام 2009 على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا ، وجد باحثون أستراليون أن أداء الأطفال في اليد اليسرى أسوأ من العديد من المقاييس اليمنى ، بما في ذلك المفردات والقراءة والكتابة والتنمية الاجتماعية والمهارات الحركية الجسيمة والدقيقة. كان أداء الأطفال المختلطين أسوأ من الأداء.





يقول يو إنه من المرجح أن يستخدم الأطفال ذوو اليد المختلطة واليد اليسرى نصفي أدمغتهم بطرق غير عادية ، مما قد يعرضهم لخطر صعوبات التعلم الخفيفة.





ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، يعاني بعض الأطفال المتخلفين من ذوي الإعاقة من عجز في التعلم غير ذي صلة ، الأمر الذي يجعلهم يكافحون من أجل تقرير جهة الكتابة. في كلتا الحالتين ، فإن معظم الأطفال يلحقوا بزملائهم في الفصل مع تقدمهم في السن ، كما يقول - كونك أعسرًا أو مختلطًا ليس مؤشرا مؤكدا على مدى أداء الأطفال أثناء نموهم.









دراسة مرتبط بمخاطر مشاكل الصحة العقلية

الأشخاص الذين يعانون من اليد اليسرى هم أكثر عرضة لخطر الاضطرابات الذهنية مثل انفصام الشخصية ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ييل عام 2013. عندما استطلع الباحثون مرضى في عيادة للصحة العقلية ، قال 40٪ ممن يعانون من مرض انفصام الشخصية أو انفصام الشخصية أنهم كتبوا بأيديهم اليسرى. هذا أعلى بكثير من 10% من حقوق الإنسان الموجودة في عموم السكان. وقد وجدت الدراسات أيضًا وجود روابط بين عدم الانتظام و عسر القراءة ، واضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه ، وبعض الاضطرابات المزاجية.









وقدم موقع seriousfacts مجموعة من الحقائق عن عسيري اليد لن يعرفها الكثير





اليساريون أذكياء للغاية وبعض من المخترعين الأكثر شعبية كانوا أعسر مثل إسحاق نيوتن وبنيامين فرانكلين.





المحتمل أن يميل أولئك الذين يستخدمون اليد اليسرى أكثر نحو الكحول بسبب انخفاض مستوى التسامح إلى الجانب الأيمن من الدماغ.





عادة ما يواجه الأشخاص ذوو اليد اليسرى الميل الجنسي.





يميل الأشخاص ذوو اليد اليسرى إلى بلوغ سن البلوغ في وقت متأخر عن الأشخاص الذين يعانون من اليد اليمنى.





يحتاج الأشخاص ذوو اليد اليسرى إلى قص أظافرهم بشكل متكرر ، حيث تنمو أظافرهم على اليد اليسرى بشكل أسرع.





في معظم الألعاب الرياضية ، يتم العثور على الأشخاص الذين يتقنون التنس والسباحة والبيسبول والملاكمة والمبارزة باليد اليسرى.



