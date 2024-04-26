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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاقة متوترة بين انريكي ومبابي.. ومستقبل غامض لمهاجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

رغم قرب رحيل الهداف كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف يتوقع المدرب لويس إنريكي أن يكون مستوى الفريق أفضل في الموسم المقبل.

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وتوترت العلاقة بين مبابي وإنريكي هذا الموسم وسط تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث تكرر جلوس المهاجم على مقاعد البدلاء، وأقر المدرب الإسباني بأن الفريق يجب أن يتأقلم مع الحياة دون مبابي.

 

وربما يختم مبابي مشواره مع باريس سان جيرمان بأفضل طريقة ممكنة، إذ يستعد الفريق للتتويج بالدوري الفرنسي، السبت، إذا فاز على لوهافر، وتبدو فرصه كبيرة في تخطي بروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي عبر إنريكي عن رضاه عن تطور الفريق الباريسي في الأشهر الأخيرة كما توقع مستقبلاً مشرقاً، قائلاً الجمعة: «كانت التشكيلة جديدة في بداية الموسم، وانضم لاعبون جدد، ودخلنا مرحلة مختلفة، استمرت عملية البناء وأنا مقتنع بأن العام المقبل سنكون أفضل، هذه هي رسالتي للاعبين».

وأضاف: «نصل إلى المرحلة الختامية للموسم في حالة إيجابية، نمر بفترة رائعة وكل اللاعبين في جاهزية تامة باستثناء كيمبيمبي وسيرخيو ريكو، نشعر بحماس شديد في المرحلة الأخيرة بالموسم».

واستفاد سان جيرمان من تألق متأخر للجناح عثمان ديمبلي الذي هز شباك برشلونة في مواجهتين ليساعد فريق إنريكي في التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال، كما سجل هدفين في اللقاء الأخير بالدوري المحلي أمام لوريان. 

مبابي باريس سان جيرمان إنريكي

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