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أصل الحكاية

قتل 138 شخصا حاولوا عبوره رميا بالرصاص.. معلومات لا تعرفها عن سور برلين فى ذكرى تشييده الـ 58

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:57 م
سور برلين
سور برلين
ميــــــــــــس رضــــــــــا
تحتفى ألمانيا اليوم بذكرى تشييد جدار برلين الـ 58 الذى بدأ العمل على بنائه فى 13 أغسطس عام 1961.

فصل الجدار بين ألمانيا الغربية والشرقية لـ28 عاما، قبل أن تتحد الألمانيتان، ويتم هدم الجدار.
قتل 138 شخصا حاولوا

سبب تسميته

لقبت حكومة ألمانيا الشرقية الجدار بـ(الحاجز المضاد للفاشية)، حيث روجت له على أنه مانع لاستيراد الأفكار الفاشية و الجواسيس الغربيين.
قتل 138 شخصا حاولوا

سبب بنائه


فى الفترة 1949 و1961 هاجر عدد كبير من ألمانيا الشرقية إلى نظيرتها الغربية ما أثار قلق الإتحاد السوفيتي آنذاك،  بعدما وصل معدل "المنقلبين" على النظام الاشتراكي في ألمانيا الشرقية إلى 1000 شخص يوميا ممن ينتقلون إلى الشطر الغربي، لذلك  أعطى الاتحاد السوفييتي آنذاك الأمر ببناء الجدار.

قتل 138 شخصا حاولوا

انتحار وإعدام بالرصاص  

تسبب الجدار فى هلاك العديد من الأشخاص الذين حاولوا عبوره، حيث قتل نحو 138 شخصا وهم يحاولون عبور الجدار للطرف الآخر، إما رميا بالرصاص، أو إما بسبب حوادث مميتة، أو إما بالانتحار بسبب فشل محاولة الهروب، فيما نجح البعض فى مروره من خلال الاختباء في صناديق داخل السيارات المارة بين البلدين.

قتل 138 شخصا حاولوا

شريط الموت 

يمتد الجدار إلى 45 كيلومترا، يقع قربه فتحة صغيرة مسافتها 146 مترا، تسمى بشريط الموت، بسبب كثافة السلطات والكلاب البوليسية هناك.

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