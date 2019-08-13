قتل 138 شخصا حاولوا عبوره رميا بالرصاص.. معلومات لا تعرفها عن سور برلين فى ذكرى تشييده الـ 58

تحتفى ألمانيا اليوم بذكرى تشييد جدار برلين الـ 58 الذى بدأ العمل على بنائه فى 13 أغسطس عام 1961.

فصل الجدار بين ألمانيا الغربية والشرقية لـ28 عاما، قبل أن تتحد الألمانيتان، ويتم هدم الجدار.

سبب تسميته لقبت حكومة ألمانيا الشرقية الجدار بـ(الحاجز المضاد للفاشية)، حيث روجت له على أنه مانع لاستيراد الأفكار الفاشية و الجواسيس الغربيين.

سبب بنائه

فى الفترة 1949 و1961 هاجر عدد كبير من ألمانيا الشرقية إلى نظيرتها الغربية ما أثار قلق الإتحاد السوفيتي آنذاك، بعدما وصل معدل "المنقلبين" على النظام الاشتراكي في ألمانيا الشرقية إلى 1000 شخص يوميا ممن ينتقلون إلى الشطر الغربي، لذلك أعطى الاتحاد السوفييتي آنذاك الأمر ببناء الجدار.

انتحار وإعدام بالرصاص تسبب الجدار فى هلاك العديد من الأشخاص الذين حاولوا عبوره، حيث قتل نحو 138 شخصا وهم يحاولون عبور الجدار للطرف الآخر، إما رميا بالرصاص، أو إما بسبب حوادث مميتة، أو إما بالانتحار بسبب فشل محاولة الهروب، فيما نجح البعض فى مروره من خلال الاختباء في صناديق داخل السيارات المارة بين البلدين.