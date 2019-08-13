ضبط 542 كيلو جرام لحوم فاسدة في القليوبية

شنت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة اليوم في ثالث أيام العيد لمراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية في إطار تكثيف الحملات بالمراكز والاطمئنان على سلامة المنتجات وسير تنفيذ الشروط الصحية الغذائية.





أسفرت الحملة عن المرور على 103 منشآت من أماكن تصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات ومحال جزارة وسحب عينات 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وتمكنت الحملة من ضبط 542 كيلو جرام لمنتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن كلاوي جاموس مجمد وجلود دواجن مجمدة وإعدام منتجات اللحوم 235 كيلو جرام لتغير بخواصها الطبيعية.



