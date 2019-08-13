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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:57 م
جهاز مكافحة الإرهاب
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش
دعاء أبوهشيمة
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مقتل 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والقبض على 5 آخرين في عملية إنزال جوي في صحراء الأنبار، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وأفاد مصدر أمني عراقي أمس، الاثنين، بتدمير رتل لتنظيم داعش الإرهابي مكون من أربع سيارات، ومقتل جميع من فيه جراء قصف جوي غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن طيران الجيش قصف رتلا لتنظيم "داعش" الإرهابي مكون من أربع سيارات، كان متوجها لمهاجمة القوات الأمنية المتمركزة في منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الأنبار".

وأوضح أن "معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف ورصد تحركات هذا الرتل دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية".

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