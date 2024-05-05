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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل خطة النواب: الدولة اتخذت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبي

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإيرادات المتوقعة في موازنة الحكومة العامة 2024 – 2025 تبلغ 5.3 تريليون جنيه، لافتًا إلى تخصيص 50% من الإيرادات لبناء الإنسان والدعم.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الموازنةتخصص 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قائلًا إن الاستحقاق الدستوري للصحة 496 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أن الاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي في الموازنة بلغ 565 مليارًا، والتعليم الجامعي 293 مليارًا، والبحث العلمي140 مليارًا، بإجمالي حوالي 999 مليار جنيه.

 

وذكر أن «الأجور تمثل 570 مليار جنيه من الموازنة الجديدة»، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الآثار السلبية لارتفاع لأسعار؛ نتيجةالتداعيات العالمية والإقليمية.

ونوه بأن «الارتفاع الكبير في نسب ومعدلات التضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ نتيجة زيادة تكلفة النقل وسلاسل الشحنوالمواد الغذائية والبترول، والتي ضغطت بشكل كبير على المواطن».

 

ولفت إلى أن «الدولة تدخلت خلال شهري أكتوبر وفبراير الماضيين بعلاوات اجتماعية استثنائية، واتخذت قرارًا برفع الحد الأدنى للأجوروحد الإعفاء الضريبي».

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