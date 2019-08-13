تموين المنيا يحرر 62 مخالفة خلال أيام العيد

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 62 مخالفة تموينية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضبط الأسواق وإحكام الرقابة على المخابز ومنع الغش التجاري والحفاظ على حياة المواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تحرير 50 مخالفة تموينية في مجال المخابز و12 مخالفة تموينية في مجال الأسواق، حيث تنوعت مخالفات المخابز بين نقص في الوزن، وعدم المطابقة للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وتوقف عن العمل، بينما ضمت مخالفات الأسواق عمل بدون ترخيص، بالإضافة لمخالفات التجار التموينيين.وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على الأسواق كافة، بالإضافة للمخابز والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع المنتجات من أجل القضاء على الغش التجاري حرصا على حياة المواطنين.