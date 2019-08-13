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أخبار البلد

اخبار السوشيال ميديا.. دينا الشربينى تشعل انستجرام.. اسعاد يونس تداعب جمهورها.. رسالة شريهان لـ محمد صلاح

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:45 م
اخبار السوشيال ميديا
اخبار السوشيال ميديا
شروق حمدى
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم الثلاثاء الموافق 13 اغسطس.

بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

تصدر #محمد_صلاح موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد حادث الطفل البريطانى الشهير "لويس فاولر"، الذي جرح نفسه بينما كان يطارد سيارة اللاعب المصري الدولي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كي يتحدث معه ويلتقط صورة برفقته.

بكتف عار وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت دينا الشربينى في الصور بشعر كيرلى وبلوزة بيضاء مكشوفة الكتفين والبطن وبنطلون أزرق.

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وعلقت الفنانة شريهان على الصورة "علم مصر عظيم.. حاجة تشرف.. اللهم احفظه بعينك التى لا تنام ولا تغفل أبدا".

فيفى عبده تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالى

نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالى.

وعلقت فيفى عبده على الصورة قائلة: "صباح الفل والياسيمن الساحل الشمالى بحبك اوى لاف يو".

بعد ما تضرب الفتة.. إسعاد يونس تداعب متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لها من برنامج "صاحبة السعادة"، تداعب بها متابعيها.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة: "بعد ما تضرب الفتة بتاعة العيد وتبقى متمزج".

بعدسة نيللى كريم.. أحدث ظهور لـ هند صبرى عبر انستجرام

نشرت الفنانة هند صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة لشخصية "لوليا" التى تجسدها هند صبرى فى فيلم "الفيل الازرق 2".

وعلقت الفنانة هند صبرى على الصورة "لوليا بعدسة نيللى كريم.. الفيل الازرق فيلم عيد الاضحى".

العودة لـ كورديليا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدى عبر انستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة من أحدث أعمالها المسرحية "الملك لير".

وعلقت الفنانة هبة مجدى على الصورة قائلة "العودة لكورديليا".

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