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فن

أحمد فلوكس: لن أشارك في الممر مرة أخرى.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:12 م
الفنان احمد فلوكس
الفنان احمد فلوكس
نورا نبيل
كشف الفنان أحمد فلوكس، عن رأيه في فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم الممر، قائلا: "رغم أنني لن يكون لي دور بسبب استشهادي بالفيلم إلا أنني أؤيد بشدة هذه الخطوة وأؤيد فكرة تقديم أفلام عن الحروب التي خاضتها مصر".

وتحدث أحمد فلوكس خلال استضافته بندوة في صدى البلد، عن اهتمام الإعلام بالفيلم وقال: "الجمهور أجبر الإعلام على الاهتمام بالفيلم والحديث عنه ببرامج التوك شو".

وعبر أحمد فلوكس، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في فيلم "الممر" والذي عاد من خلاله إلى السينما وشارك في بطولته أحمد عز ونخبة من الفنانين.

وقال أحمد فلوكس: "أهم شيء بالنسبة لي وصول الفيلم للأطفال والأجيال الجديدة التي لا تعرف شيئًا عن الحروب التي خاضتها مصر والحمد لله الفيلم نجح في الوصول إلى الكبار والأطفال".

وأضاف فلوكس: "وجدت أكثر من طفل تأثر بشدة من مشهد استشهادي في الفيلم وهذا أسعدني لأنهم عرفوا معنى الاستشهاد والتضحية التي تقدم من أجل بلدنا".

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