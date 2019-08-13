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مرأة

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:24 م
رانيا منصور
رانيا منصور
رشا عوني
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا منصور التي أكملت عامها الـ33، فهي من مواليد 13 أغسطس 1986، وبمناسبة عيد ميلادها نشرت الفنانة رانيا جلسة تصوير جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام.

ظهرت رانيا منصور بإطلالة غريبة، تميل كثيرًا إلى موضة الخمسينات، حيث ارتدت تنورة صفراء مزينة بأزرار جانبية، مع بلوزة مخططة بالأبيض والسماوي، ومنفوخة الأكمام ، وهو استايل كان رائجًا في خمسينيات القرن الماضي.

واستكملت رانيا منصور اطلالتها بتسريحة شعر أنيقة وزينتها بوردة سواء بشعرها وهو استايل ظهرت به العديد من نجمات الزمن الجميل.

وقبل أن تتجه رانيا منصور إلى التمثيل، شاركت في تقديم عدد من الإعلانات وظهرت كموديل في الأغاني.

وشاركت رانيا منصور في بطولة عدد من المسلسلات أبرزها "حارة اليهود وكريمة كريمة والخروج واختفاء وأنا شهيرة وأنا الخائن".

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها رانيا منصور في بطولتها فيلم حلم عزيز الذي تعاونت من خلاله مع الفنان أحمد عز.
في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور
في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور
في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

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