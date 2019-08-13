بـ فستان أزرق فوق الركبة.. سارة الشامى بإطلالة جريئة فى لبنان

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من مطعم خلال زيارتها إلى لبنان .





وحلت سارة الشاهي بإطلالة جريئة بإرتدائها فستانا أزرق قصيرا فوق الركبة مع تصفيف شعرها وإسداله للخلف ووضع ميكب خفيف علي وجهها.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "القمر بقا "و"العشق كلة".



وتشارك سارة الشامي في بطولة فيلم "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.