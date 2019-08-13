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فن

عصام الحضرى يتحدى محمد حماقى فى الجيم وينتظر ضربات الجزاء.. شاهد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:56 م
عصام الحضري ومحمد
عصام الحضري ومحمد حماقي
مصطفى كرم
نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق صورة له مع الفنان محمد حماقي عبر انستجرام أثناء تواجدهما بالجيم.

وظهر الحضري وحماقي بجيم مطل على البحر مرتدين تيشرتات رياضية علي "شورت".

وعلق الحضري علي الصورة قائلا "النجم محمد حماقي ، سعيد أني قابلتك النهاردة في الجيم يا حبيبي ❤ وفي انتظار تحدي ضربات الجزاء 💪".

ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيهم عبر انستجرام وجاءت بين "اسطورة كورة القدم مع اسطورة الغناء" و"يعني يا عم عم حماقي جاي تتحدى أسطورة الكورة الافريقية في ضربات الجزاء ".

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