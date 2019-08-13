مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا

نجح سباحو مصر كبار السن في حصد العديد من الألقاب والجوائز في بطولة العالم لسباحة الأساتذة التي تستضيفها كوريا 2019 .



وجاءت نتائج اليوم الثاني 13 أغسطس كالتالي:



سباق ‏200m Backstroke

حصلت الدكتورة سهير العطار- سن ‪(70-74)‬ علي الميدالية الفضية و المركز الثاني

حصل السباح خميس العدوي - سن (‪70-74‬) علي ميدالية المركز السادس

حصل السباح كرم حبيب- سن ‪ (70-74)‬ علي المركز العاشر

حصلت السباحة نجوي غراب- سن ‪(75-79)‬ علي المركز الثامن



سباق ‏100m Freestyle

حصل المهندس احمد جواد حمادة- سن ‪80-84)‬) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.

حصل السباح نبيل ابراهيم- سن ‪60-64)‬) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.

حصل السباح محمد صبري الحكيم- سن ‪40-44)‬) علي المركز ال ٢٦

حصلت السباحة نجوي غراب- سن ‪(75-79)‬ علي ميدالية المركز السادس.

حصلت السباحة إيناس العطار- سن ‪(70-74)‬ علي المركز العاشر.

حصلت السباحة نرمين صبري- سن ‪(35-39)‬ علي المركز ال ١٤



سباق ‏100m Breaststroke

حصل الدكتور احمد كمال الدين حافظ- سن ‪30-34)‬) علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

حصلت السباحة ريهام ماهر - سن‪ (35-39) ‬علي ميدالية المركز الخامس.

حصل المهندس عبد المنعم خلف- سن ‪40-44)‬) علي المركز ال ١٢

حصل الدكتور محمد صفي الدين- سن ‪35-39)‬) علي المركز ال ١٤

حصل السباح إسلام عبده- سن ‪30-34)‬) علي المركز ال ١٧