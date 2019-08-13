مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا

نجح سباحو مصر كبار السن في حصد العديد من الألقاب والجوائز في بطولة العالم لسباحة الأساتذة التي تستضيفها كوريا 2019 .
وجاءت نتائج اليوم الثاني 13 أغسطس كالتالي:
سباق 200m Backstroke
حصلت الدكتورة سهير العطار- سن (70-74) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني
حصل السباح خميس العدوي - سن (70-74) علي ميدالية المركز السادس
حصل السباح كرم حبيب- سن (70-74) علي المركز العاشر
حصلت السباحة نجوي غراب- سن (75-79) علي المركز الثامن
سباق 100m Freestyle
حصل المهندس احمد جواد حمادة- سن 80-84)) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح نبيل ابراهيم- سن 60-64)) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح محمد صبري الحكيم- سن 40-44)) علي المركز ال ٢٦
حصلت السباحة نجوي غراب- سن (75-79) علي ميدالية المركز السادس.
حصلت السباحة إيناس العطار- سن (70-74) علي المركز العاشر.
حصلت السباحة نرمين صبري- سن (35-39) علي المركز ال ١٤
سباق 100m Breaststroke
حصل الدكتور احمد كمال الدين حافظ- سن 30-34)) علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
حصلت السباحة ريهام ماهر - سن (35-39) علي ميدالية المركز الخامس.
حصل المهندس عبد المنعم خلف- سن 40-44)) علي المركز ال ١٢
حصل الدكتور محمد صفي الدين- سن 35-39)) علي المركز ال ١٤
حصل السباح إسلام عبده- سن 30-34)) علي المركز ال ١٧
وجاءت نتائج اليوم الثاني 13 أغسطس كالتالي:
سباق 200m Backstroke
حصلت الدكتورة سهير العطار- سن (70-74) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني
حصل السباح خميس العدوي - سن (70-74) علي ميدالية المركز السادس
حصل السباح كرم حبيب- سن (70-74) علي المركز العاشر
حصلت السباحة نجوي غراب- سن (75-79) علي المركز الثامن
سباق 100m Freestyle
حصل المهندس احمد جواد حمادة- سن 80-84)) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح نبيل ابراهيم- سن 60-64)) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح محمد صبري الحكيم- سن 40-44)) علي المركز ال ٢٦
حصلت السباحة نجوي غراب- سن (75-79) علي ميدالية المركز السادس.
حصلت السباحة إيناس العطار- سن (70-74) علي المركز العاشر.
حصلت السباحة نرمين صبري- سن (35-39) علي المركز ال ١٤
سباق 100m Breaststroke
حصل الدكتور احمد كمال الدين حافظ- سن 30-34)) علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
حصلت السباحة ريهام ماهر - سن (35-39) علي ميدالية المركز الخامس.
حصل المهندس عبد المنعم خلف- سن 40-44)) علي المركز ال ١٢
حصل الدكتور محمد صفي الدين- سن 35-39)) علي المركز ال ١٤
حصل السباح إسلام عبده- سن 30-34)) علي المركز ال ١٧