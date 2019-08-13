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رياضة

مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:57 م
لاعبو السباحة
لاعبو السباحة
القسم الرياضى
نجح سباحو مصر كبار السن في حصد العديد من الألقاب والجوائز في بطولة العالم لسباحة الأساتذة التي تستضيفها كوريا 2019 .

وجاءت نتائج اليوم الثاني 13 أغسطس كالتالي:

سباق ‏200m Backstroke
حصلت الدكتورة سهير العطار- سن ‪(70-74)‬ علي الميدالية الفضية و المركز الثاني
حصل السباح خميس العدوي - سن (‪70-74‬) علي ميدالية المركز السادس
حصل السباح كرم حبيب- سن ‪ (70-74)‬ علي المركز العاشر
حصلت السباحة نجوي غراب- سن ‪(75-79)‬ علي المركز الثامن

سباق ‏100m Freestyle
حصل المهندس احمد جواد حمادة- سن ‪80-84)‬) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح نبيل ابراهيم- سن ‪60-64)‬) علي الميدالية الفضية و المركز الثاني.
حصل السباح محمد صبري الحكيم- سن ‪40-44)‬) علي المركز ال ٢٦
حصلت السباحة نجوي غراب- سن ‪(75-79)‬ علي ميدالية المركز السادس.
حصلت السباحة إيناس العطار- سن ‪(70-74)‬ علي المركز العاشر.
حصلت السباحة نرمين صبري- سن ‪(35-39)‬ علي المركز ال ١٤

سباق ‏100m Breaststroke
حصل الدكتور احمد كمال الدين حافظ- سن ‪30-34)‬) علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
حصلت السباحة ريهام ماهر - سن‪ (35-39) ‬علي ميدالية المركز الخامس.
حصل المهندس عبد المنعم خلف- سن ‪40-44)‬) علي المركز ال ١٢
حصل الدكتور محمد صفي الدين- سن ‪35-39)‬) علي المركز ال ١٤
حصل السباح إسلام عبده- سن ‪30-34)‬) علي المركز ال ١٧
مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا
مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا
مصريون يحصدون جوائز بطولة السباحة للأساتذة بكوريا

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