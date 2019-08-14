طريقة عمل حلويات سريعة.. بمذاق لن تتوقعيه

طريقة عمل حلويات سريعة بتكلفة أقل يمكنك تحضيرها بكل سهولة من مطبخك وبأقل مجهود على طريقة أمهر الشيفات فهى لن تتطلب الكثير من الوقت لإعدادها ولكن فى المقابل ستحصلين على حلويات بمذاق مميز إليك أبرز تلك الحلويات سريعة التحضير بدون فرن على طريقة أمهر الشيفات لا تترددى فى تجربتها ومفاجأة أسرتك بطبق حلو جديد يوميا من صنع يديك





طريقة عمل حلويات سريعة.. تورتة سويسرول الآيس كريم للشيف غادة عاشور





المقادير لتحضير تورتة الآيس كريم:

-بواقى سويس رول

-كيك حلو

-ايس كريم كريمة مخفوقة

-صوص شيكولاته

-صوص فراولة

-صوص كراميل





طريقة عمل تورتة الآيس كريم:





- غطي بولة حجمها وسط بالبلاستيك راب جيدا من كل الاتجاهات وقومي برص شرائح السويسرول فى كل أطراف البولة

- ضعي الايس كريم داخل البولة على شرائح السويسرول ثم تغطى بطبقة من شرائح السويسرول من أعلى وغطي البولة بالبلاستيك راب من اعلى باحكام ثم تدخل الفريزر لمدة 4 الى 5 ساعات على الأقل قبل التقديم وارفعى الكيك ويقدم باردا













طريقة عمل حلويات سريعة.. كب كيك القهوة للشيف غادة التلى





مقادير لطريقة عمل كب كيك بالقهوة:

كوب ونصف دقيق

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

ملعقة ملح صغيرة

نصف كوب زبدة

3 بيضات

ملعقة فانيليا

2 ملعقة كبيرة قهوة





طريقة عمل كب كيك القهوة:

في وعاء قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح ، ثم اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء اخر، ثم ابدأي في وضع البيضة واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق وأضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وقلبيه جيدًا، ثم ضعي القهوة وأذيبيها في نصف كوب





ماء ساخن وضيفيها للخليط واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وصبي الخليط في أكواب





طريقة عمل حلويات سريعة.. تشيز كيك الشيكولاته للشيف نجلاء الشرشابى





مقادير طريقة حلوى تشيز كيك الشيكولاته :





1 ملعقة كبيرة زبدة

6 أصابع شوكولاتة

6 مكعبات جبنة كيري

1 علبة قشطة

2 علبة بسكويت

1 علبة حليب مكثف

1 كيس كريمة خفق





طريقة التحضير لحلوى التشيز كيك الشيكولاته :





في إناء كبير ضعي البسكويت المطحون ثم ضعي الزبدة على البسكويت واحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القشطة مع الجبنة كيري والشيكولاتة واخلطي جيدا زاضيفي الحليب المكثف الى الخلاط ثم أضيفي إليهم بودرة كريمة الخفق واخفقي مرة أخرى. ضعي مزيج القشطة والجبن الكيري فوق البسكويت المطحون وضعيها في الثلاجة









طريقة عمل حلويات سريعه .. أكواب الفراولة بالبسكويت للشيف دعاء عاشور





المقادير لطريقة أكواب الفراولة والبسكويت





فراولة طازجة

بسكوت كريمة مخفوقة





طريقة عمل أكواب الفراولة والبسكويت





عليك إحضار وعاء وقومى بتوزيع طبقه من البسكويت عليه وبعد ذلك طبقة من الكريمه وهكذا ثم قومى برص طبقة من البسكوت بدون تكسيره أو تقطيعه ثم طبقة من الفراولة على الوجه وضعي الصينية في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات اخرجي الصينية والآن كيكة الفراولة بالبسكوت جاهزة لل