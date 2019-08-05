طريقة عمل حلويات سريعة دون فرن.. المذاق لن تصدقيه

طريقة عمل حلويات سريعة

حلوى البسكويت

طريقة عمل حلويات سريعة

حلوى التراميسو







من الحلويات السريعة دون فرن للشيف دعاء عاشور

طريقة عمل حلويات سريعة

حلوى التشيز كيك





من الحلويات السريعه بدون فرن للشيف إلهام فتحى



طريقة عمل حلويات سريعة

هل تبحثين عندون فرن يمكنك تحضيرها بكل سهولة من مطبخك وبأقل مجهود على طريقة أمهر الشيفات فهى لن تتطلب الكثير من الوقت لإعدادها ولكن فى المقابل ستحصلين على حلويات بمذاق مميز إليك أبرز تلك الحلويات سريعة التحضير بدون فرن على طريقة أمهر الشيفات لا تترددى فى تجربتها ومفاجأة أسرتك بطبق حلو جديد يوميا من صنع يديكتوفيرا للوقت تبحثين عنبدون فرن حلوى البسكويت للشيف أميرة شنبمقادير حلوى البسكويت :بسكويت شاى2 كوب ماء دافئ3 ظرف كريم كراميل3 علب قشطة2 ملعقة كبيرة نسكافيهطريقة تحضير حلوى البسكويتذوبي النسكافيه في الماء الدافئ و اغمسي البسكويت في النسكافيه و احضرى صينية بايركس و رصى بها البسكويت ثم ضعى القشطة مع الكريم كراميل و صبى طبقة من القشطة على البسكويت وكررى الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل كمية البسكويت لمدة 6 ساعات وأتركيها فى الثلاجة لست ساعات وبذلك تكونى حضرتى حلوى سريعه بدون فرن بتكلفة أقل ومذاق مميزتبحث كل ربة منزل علىوغير مكلفة لا تترددى فى تجربة حلوى التراميسوالمقادير حلوى التراميسو:1 كوب سكر بودرة1/4 كوب شوكولاتة مبشورةعلبة جبن كريمي1 كوب كريمة خفق ثقيلةكوب توتعلبة كوكيز أو بسكويت ( حسب الرغبة )1/4ملعقة صغيرة قرفة مطحونةطريقة التحضيرحلوى التراميسو:في المضرب الكهربائى أخفقي الجبن الكريمى و السكر والقرفة والكريمة جيدًا.في بولة التقديم ضعي مزيج الجبن الكريمي ثم البسكويت ثم ملعقتين كبيرتين من التوت على الكوكيز.كرري نفس الطبقات وضعي البولة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم زيني التيراميسو وقدميه.لا يوجد أفضل من التشيز كيك عندما تقررى البحث عنوغير مكلفةالمقادير لتحضير حلوى التشيز كيك:1 ملعقة كبيرة زبدة6 أصابع شوكولاتة6 مكعبات جبنة كيري1 علبة قشطة2 علبة بسكويت1 علبة حليب مكثف1 كيس كريمة خفقطريقة التحضير لحلوى التشيز كيك:في إناء كبير ضعي البسكويت المطحون ثم ضعي الزبدة على البسكويت واحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القشطة مع الجبنة كيري والشيكولاتة واخلطي جيدا واضيفي الحليب المكثف الى الخلاط ثم أضيفي إليهم بودرة كريمة الخفق و ضعي مزيج القشطة والجبن الكيري فوق البسكويت المطحون وضعيها في الثلاجة.