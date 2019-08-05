طريقة عمل حلويات سريعة دون فرن.. المذاق لن تصدقيه

هل تبحثين عن طريقة عمل حلويات سريعة دون فرن يمكنك تحضيرها بكل سهولة من مطبخك وبأقل مجهود على طريقة أمهر الشيفات فهى لن تتطلب الكثير من الوقت لإعدادها ولكن فى المقابل ستحصلين على حلويات بمذاق مميز إليك أبرز تلك الحلويات سريعة التحضير بدون فرن على طريقة أمهر الشيفات لا تترددى فى تجربتها ومفاجأة أسرتك بطبق حلو جديد يوميا من صنع يديك
حلوى البسكويت
توفيرا للوقت تبحثين عن طريقة عمل حلويات سريعة بدون فرن حلوى البسكويت للشيف أميرة شنب
مقادير حلوى البسكويت :
بسكويت شاى
2 كوب ماء دافئ
3 ظرف كريم كراميل
3 علب قشطة
2 ملعقة كبيرة نسكافيه
طريقة تحضير حلوى البسكويت
ذوبي النسكافيه في الماء الدافئ و اغمسي البسكويت في النسكافيه و احضرى صينية بايركس و رصى بها البسكويت ثم ضعى القشطة مع الكريم كراميل و صبى طبقة من القشطة على البسكويت وكررى الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل كمية البسكويت لمدة 6 ساعات وأتركيها فى الثلاجة لست ساعات وبذلك تكونى حضرتى حلوى سريعه بدون فرن بتكلفة أقل ومذاق مميز
تبحث كل ربة منزل على طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة لا تترددى فى تجربة حلوى التراميسو
المقادير حلوى التراميسو:
1 كوب سكر بودرة
1/4 كوب شوكولاتة مبشورة
علبة جبن كريمي
1 كوب كريمة خفق ثقيلة
كوب توت
علبة كوكيز أو بسكويت ( حسب الرغبة )
1/4ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
طريقة التحضيرحلوى التراميسو:
في المضرب الكهربائى أخفقي الجبن الكريمى و السكر والقرفة والكريمة جيدًا.
في بولة التقديم ضعي مزيج الجبن الكريمي ثم البسكويت ثم ملعقتين كبيرتين من التوت على الكوكيز.
كرري نفس الطبقات وضعي البولة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم زيني التيراميسو وقدميه.
حلوى التشيز كيك
المقادير لتحضير حلوى التشيز كيك:
1 ملعقة كبيرة زبدة
6 أصابع شوكولاتة
6 مكعبات جبنة كيري
1 علبة قشطة
2 علبة بسكويت
1 علبة حليب مكثف
1 كيس كريمة خفق
طريقة التحضير لحلوى التشيز كيك:
في إناء كبير ضعي البسكويت المطحون ثم ضعي الزبدة على البسكويت واحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القشطة مع الجبنة كيري والشيكولاتة واخلطي جيدا واضيفي الحليب المكثف الى الخلاط ثم أضيفي إليهم بودرة كريمة الخفق و ضعي مزيج القشطة والجبن الكيري فوق البسكويت المطحون وضعيها في الثلاجة.
حلوى البسكويت
توفيرا للوقت تبحثين عن طريقة عمل حلويات سريعة بدون فرن حلوى البسكويت للشيف أميرة شنب
مقادير حلوى البسكويت :
بسكويت شاى
2 كوب ماء دافئ
3 ظرف كريم كراميل
3 علب قشطة
2 ملعقة كبيرة نسكافيه
طريقة تحضير حلوى البسكويت
ذوبي النسكافيه في الماء الدافئ و اغمسي البسكويت في النسكافيه و احضرى صينية بايركس و رصى بها البسكويت ثم ضعى القشطة مع الكريم كراميل و صبى طبقة من القشطة على البسكويت وكررى الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كل كمية البسكويت لمدة 6 ساعات وأتركيها فى الثلاجة لست ساعات وبذلك تكونى حضرتى حلوى سريعه بدون فرن بتكلفة أقل ومذاق مميز
حلوى التراميسو
من الحلويات السريعة دون فرن للشيف دعاء عاشور
تبحث كل ربة منزل على طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة لا تترددى فى تجربة حلوى التراميسو
المقادير حلوى التراميسو:
1 كوب سكر بودرة
1/4 كوب شوكولاتة مبشورة
علبة جبن كريمي
1 كوب كريمة خفق ثقيلة
كوب توت
علبة كوكيز أو بسكويت ( حسب الرغبة )
1/4ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
طريقة التحضيرحلوى التراميسو:
في المضرب الكهربائى أخفقي الجبن الكريمى و السكر والقرفة والكريمة جيدًا.
في بولة التقديم ضعي مزيج الجبن الكريمي ثم البسكويت ثم ملعقتين كبيرتين من التوت على الكوكيز.
كرري نفس الطبقات وضعي البولة في الثلاجة لمدة ساعتين ثم زيني التيراميسو وقدميه.
حلوى التشيز كيك
من الحلويات السريعه بدون فرن للشيف إلهام فتحىلا يوجد أفضل من التشيز كيك عندما تقررى البحث عن طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة
المقادير لتحضير حلوى التشيز كيك:
1 ملعقة كبيرة زبدة
6 أصابع شوكولاتة
6 مكعبات جبنة كيري
1 علبة قشطة
2 علبة بسكويت
1 علبة حليب مكثف
1 كيس كريمة خفق
طريقة التحضير لحلوى التشيز كيك:
في إناء كبير ضعي البسكويت المطحون ثم ضعي الزبدة على البسكويت واحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القشطة مع الجبنة كيري والشيكولاتة واخلطي جيدا واضيفي الحليب المكثف الى الخلاط ثم أضيفي إليهم بودرة كريمة الخفق و ضعي مزيج القشطة والجبن الكيري فوق البسكويت المطحون وضعيها في الثلاجة.