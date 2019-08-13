شاهد.. موقف مؤثر من حاج فلسطيني مع صورة الملك سلمان وولي عهد السعودية

تداول مغردون سعوديون ووسائل إعلام في المملكة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحاج فلسطيني وهو يمسح صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بملابسه، ثم يقبّل الصورتين، شاكرًا القيادة على نُبل الاستضافة وكرم الضيافة وتبني القضية الفلسطينية.



وقالت صحيفة سبق" السعودية إنه عندما طلب من الحاج ذكر اسمه، قال إنه يدعى مروان محمد عبدالرحمن، من فلسطين، ووجه الشكر للملك على مكرمته وعلى الضيافة المحترمة لجميع الشهداء وعلى القضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وكل العاملين والوزارات والحكومة السعودية على الاستقبال الفاخر. ويظهر الحاج الفلسطيني وهو يقبّل كتفي خادم الحرمين الشريفين في الصورة.



وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجّه باستضافة ألف حاج وحاجة فلسطينيين من ذوي الشهداء.



